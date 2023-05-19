Анонсирован следующий бой Даурена Ермекова

Казахстанская лига NAIZA совместно с российской лигой Ural FC объявили о проведении совместного ивента, который пройдет 23 июня в городе Алматы.

Главное событие вечера — поединок в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Галымжаном Жаслановым, более известным как Галым ТТ.

В со-главном событии совместного турнира встретятся средневесы Даурен Ермеков и Руслан Шамилов. Их бой носит статус уникального для смешанных единоборств, так как впервые на кону будут стоять пояса сразу двух крупных организаций. При этом Шамилов является действующим обладателем пояса лиги Naiza. А звание чемпиона лиги Ural FC будет разыграно между Ермековым и Шамиловым. Победитель поединка станет обладателем обоих поясов.

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