Даурен Ермеков о бое с Шамиловым: «Выступать перед своей публикой, с одной стороны давление, но есть и плюсы»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

 Чемпион Eagle FC Даурен Ермеков поделился своими ожиданиями от боя с Русланом Шамиловым на совместном турнире NAIZA и URAL FC:

«Подготовку сейчас прохожу в Чечне, я уже как второй год провожу здесь сборы. Бой в Алматы? Я привык выступать перед родной публикой, с одной стороны и давление, с другой стороны и плюсы тоже есть. Что касается боя, то, конечно, борьба в этом поединке будет, но это не главный акцент»

На кону будет стоять пояса обеих лиг.

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