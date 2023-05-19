Куат Хамитов выиграл решением Зелемхана Юсупова

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов провел поединок с Зелемханом Юсуповым на турнире Hardcore в Алматы.

Бой провел все три раунда и завершился победой решением судей в пользу казахстанца.

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