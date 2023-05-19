Бакытов вернулся в ММА победой

Казахстанец Азамам Бакытов вернулся в октагон почти спустя 2 года и одержал уверенную победу единогласным решением над Максимом Соколовым.

Бой прошел в рамках турнира HARDCORE FC в Алматы.

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