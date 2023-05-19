Жуман Жумабеков нокаутировал Чоршанбиева в первом раунде

В рамках турнира лиги Hardcore в октагоне встретились Жуман Жумабеков и Азизхан Чоршанбиев.

Бой завершился уже в 1 раунде, Жуман отправил в глубокий нокаут своего соперника.

Таким образом, Жумабеков закрыл свое поражение, полученное в лиге NAIZA в начале года.

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