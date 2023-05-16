Первый турнир HFC MMA в Алматы – уже в пятницу

19 мая суперзвезды казахстанского и российского октагона встретятся на Almaty Arena. Главным боем вечера станет противостояние Муратбека «Казахского Терминатора» Касымбая и непобеждённого Аловсета Мамиева.

Впервые в Казахстане на Almaty Arena пройдет оглушительный по своему размаху спортивный ивент – вечер смешанных единоборств ММА-лиги Hardcore. Зрителей ждут бои ярчайших звезд октагона. В их числе выдающиеся отечественные файтеры.

Один из первопроходцев казахстанского профессионального ММА Куат «Найман» Хамитов выйдет против Зелимхана Юсупова. Топовый ветеран Жуман Жумабеков проверит на прочность Азизхана Чоршанбиева. Багдат Дюсембаев и Игорь Барабанов будут выяснять, чье сердце храбрее. Ну и любимчик всего постсоветского пространства Муратбек Касымбай вновь возвращается в клетку, чтобы закатить яркую «рубку» против монстра Аловсета Мамиева.

Организаторы обещают ярчайшее шоу, подобного которому не было в Алматы.

Стоимость билетов – от 3 600 тенге, а приобрести их можно онлайн на zakazbiletov.kz.