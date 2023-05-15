Жуман Жумабеков о бое с Чоршанбиевым: «Пути назад нет, умеем газовать только вперед»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Hardcore FC Жуман Жумабеков Азизхан Чоршанбиев Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Жуман Жумабеков поделился мыслями о бое против Азизхана Чоршанбиева:

 «Я давно слежу за ним. И я давно хотел этот бой, бросал ему вызов дважды. Он зрелищный боец, я тоже люблю показать шоу для болельщиков. Так что постараемся закатить зрелищный бой. Назад нет пути, мы умеем газовать только вперед»

Бой пройдет в рамках турнира лиги Hardcore в Алматы.

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