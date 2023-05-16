Обладатель пояса WBC в боксе подписал контракт с NAIZA

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боксер профессионал, обладатель пояса WBC ASIA YOUTH Торгынбек Амиров по прозвищу THOR (59-кг), с рекордом 6-0, переходит в смешанные единоборства, подписав контракт с лигой NAIZA.

Дебютный бой Торгынбека в лиге ожидается в июне месяце, в Алматы, на совместном турнире NAIZA & URAL FC!

В декабре 2020 года Амиров стал победителем турнира MTL GLOBAL GOLDEN CONTRACT среди боксеров профессионалов!

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