Нурбек Карабала о Соре Рахмоновой: «Не буду скрывать, от победы зависит ее будущее в UFC»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Сора Рахмонова Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о бое Валерии Карыгиной и Соры Рахмоновой:

«Мне всегда интересно наблюдать за историческими поединками. За всю историю промоушена, я увидел много зрелищных и судьбоносных боев.

Круто, когда ты видишь историю, которая начинается в голове матчмейкера, продолжается до дня «Х» и становится событием, без которого невозможно представить будущую мировую звезду!

Думаю в этом поединке все будет именно так.

Валерия Карыгина- дерзкая, сильная и уверенная в себе бывшая чемпионка NAIZA сразится с сестренкой топового бойца UFC Шавката, чемпионкой мира по РБ Сорой Рахмоновой.

Не буду скрывать, что от победы Соры зависит ее будущее в сильнейшем промоушене мира UFC. И если для нее 26 мая все закончиться успешно, то думаю уже до конца года малахаев в Лас Вегасе станет намного больше»

Поединок состоится на турнире NAIZA 51 26 мая.

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