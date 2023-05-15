Прогноз и коэффициенты на ЧМ по хоккею Швейцария – Казахстан 16 мая
В третьем матче на Чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, сборная Казахстана проведет матч с одним из фаворитов группы сборной Швейцарии.
Казахстанцы после двух туров в своем активе имеют два очка за победу в овертайме над Норвегией, швейцарцы же уверенно прошли все ту же Норвегию и Словению с общим счетом 10:0.
Этот матч начнется 16 мая в 23:20 по времени Астаны. В прямом эфире игру покажет телеканал QAZSPORT.
Букмекеры явным фаворитом считают Швейцарию, на победу которой дают коэффициент 1,11. Победа Казахстана оценивается в 20. Ничья в основное время – 9.00.
Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло
🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан
Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая
Комментарии