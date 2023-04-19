Гурков отказался от российского гражданства. Он готовится сыграть за Казахстан на ЧМ (Шайба.kz)

Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства в пользу казахстанского.

Как сообщает Шайба.kz, нападающий готовится сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира-2023.

В Казахстане законом запрещено двойное гражданство.

Уроженец Москвы Гурков выступает в стране с 2015 года. Сообщается, что он не стал отказываться от казахстанского гражданства и, следовательно, вышел из российского.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 34 игры за « » и отметился передачей. В составе « » он сыграл 13 матчей, набрав 6 (4+2) очков, и стал с командой чемпионом Казахстана.

Гурков уже выступал сборную Казахстана на чемпионатах мира в 2018, 2021 и 2022 годах.