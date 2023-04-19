Гурков отказался от российского гражданства. Он готовится сыграть за Казахстан на ЧМ (Шайба.kz)

Теги сборная Казахстана по хоккею КХЛ Барыс ЧМ по хоккею Дмитрий Гурков Номад Sports.ru - Казахстан Хоккей

Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства в пользу казахстанского.

Как сообщает Шайба.kz, нападающий готовится сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира-2023.

В Казахстане законом запрещено двойное гражданство.

Уроженец Москвы Гурков выступает в стране с 2015 года. Сообщается, что он не стал отказываться от казахстанского гражданства и, следовательно, вышел из российского.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 34 игры за «Барыс» и отметился передачей. В составе «Номада» он сыграл 13 матчей, набрав 6 (4+2) очков, и стал с командой чемпионом Казахстана.

Гурков уже выступал сборную Казахстана на чемпионатах мира в 2018, 2021 и 2022 годах.

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28 комментариев

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Rialto
34 игры 0+1 🤔 он точно нападающий?
+43
-2
+41
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dzenga 1
Если б не эта новость, о нем никто б и не знал
+28
-4
+24
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goducks
На прошлом ЧМ в составе Казахстана было 6 россиян, 3 канадца и швед. Они все от своих гражданств отказывались? Или раньше за этим не следили
+17
-2
+15
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Don_Krebs
Ответ сервисник
Ребята, это его решение! Отнесемся с пониманием, уважать не прошу. Прав он был или нет, будет ясно по прошествии времени. Пожелаем удачи, он всего лишь из нашего района переехал в другой район, город не менял)
Какое прошествие? И так понятно, что все правильно сделал. Причем даже безо всякой политики - это просто рационально. Шанса сыграть за Россию у него бы не было, просто в состав бы не прошел, причем никогда. А так сыграет на высшем уровне, для профессионального спортсмена ничего важнее быть не может.
+17
-5
+12
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Чёрная акула
Вратари за сезон больше очков набирают )))
+10
0
+10
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Rialto
Ответ Bashibuzuck
Нападающий оборонительного плана😁
Видимо очень оборонительного)
+9
-1
+8
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Sergey Karpov
нападающий домосед
+5
0
+5
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Bashibuzuck
Ответ Rialto
34 игры 0+1 🤔 он точно нападающий?
Нападающий оборонительного плана😁
+6
-2
+4
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Stewee
Надо было в Грузию переходить. Сыграл бы за сборную соевых релокантов)
+15
-12
+3
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Константин Сапрыкин
потеря потерь
+4
-1
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Igor Shcherbatykh
Ответ Фёдор Кузнецов
А зачем отказываться от паспорта? Он уже сыграл на 3 чемпионатах с ним, что мешает ещё раз?
В Казахстане запрещено двойное гражданство, при получении гражданства Казахстана должен был сразу отказаться от российского, видимо не отказался, а сейчас вылезло и поставили перед выбором.
+3
0
+3
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Hell-On Earth
Однозначно потеря для нашей сборной…
+5
-3
+2
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Сергей Лепехин
Хорошая статистика
+2
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Баскетбольные Обзоры
Ответ Сидни Кросби 2
С чего у вас,такие жёсткие законы,прогнулись что ли?
В рф двойное тоже запрещено
+1
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zach
Судя по статистике парень в чужую зону принципиально не ездит
+1
0
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Konstantin Smolchenko
до сегодняшнего дня о нем в новостях напоминали в ноябре и мае 😂
+1
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Hola Hola
Ответ Ованес Оганян
Это его выбор, пускай он и заставляет задуматься
О чем?
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Создан в СССР
Ответ Сидни Кросби 2
С такой статистикой ему там делать не чего,да ещё и родину предал.
Как вы любите ярлыки вешать, в каком он месте родину предал???
Это такие законы, вынуждают человека принимать то или иное гражданство. В Российских командах ему ничего не светит, а там он спокойно играет и поедет на ЧМ.
Кто предал, тот с началом СВО за границу убежал.
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