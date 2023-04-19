Гурков отказался от российского гражданства. Он готовится сыграть за Казахстан на ЧМ (Шайба.kz)
Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства в пользу казахстанского.
Как сообщает Шайба.kz, нападающий готовится сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира-2023.
В Казахстане законом запрещено двойное гражданство.
Уроженец Москвы Гурков выступает в стране с 2015 года. Сообщается, что он не стал отказываться от казахстанского гражданства и, следовательно, вышел из российского.
В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 34 игры за «Барыс» и отметился передачей. В составе «Номада» он сыграл 13 матчей, набрав 6 (4+2) очков, и стал с командой чемпионом Казахстана.
Гурков уже выступал сборную Казахстана на чемпионатах мира в 2018, 2021 и 2022 годах.
Это такие законы, вынуждают человека принимать то или иное гражданство. В Российских командах ему ничего не светит, а там он спокойно играет и поедет на ЧМ.
Кто предал, тот с началом СВО за границу убежал.