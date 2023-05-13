Асылжан Бакытжанулы о финале гран-при АСА: «Решающим фактором станет борьба Резникова»

Асылжан Бакытжанулы о финале гран-при АСА в лёгком весе, в котором встретятся Артем Резников и Эдуард Вартанян:

«Думаю, что решающим фактором станут борьба Артема и хорошее вставание Эдуарда. Если Резников будет его переводить и контролировать, то он заберёт бой»

Поединок состоится 16 июня в Сочи.

У Жумагулова не задался год в UFC: сорвалось уже три боя, а дата следующего поединка пока под вопросом

Деметриус Джонсон о Кайрате Ахметове: «Он – потрясающий боец»

Исмагулов проведет бой с представителем топ-15 UFC