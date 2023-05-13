Асылжан Бакытжанулы о финале гран-при АСА: «Решающим фактором станет борьба Резникова»
Асылжан Бакытжанулы о финале гран-при АСА в лёгком весе, в котором встретятся Артем Резников и Эдуард Вартанян:
«Думаю, что решающим фактором станут борьба Артема и хорошее вставание Эдуарда. Если Резников будет его переводить и контролировать, то он заберёт бой»
Поединок состоится 16 июня в Сочи.
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