Асылжан Бакытжанулы о финале гран-при АСА: «Решающим фактором станет борьба Резникова»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Асылжан Бакытжанулы о финале гран-при АСА в лёгком весе, в котором встретятся Артем Резников и Эдуард Вартанян:

«Думаю, что решающим фактором станут борьба Артема и хорошее вставание Эдуарда. Если Резников будет его переводить и контролировать, то он заберёт бой»

Поединок состоится 16 июня в Сочи.

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