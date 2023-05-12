Директор «Тобола» Николай Панин: «Слухи о переходе Арда Турана – игра футбольных агентов»

Директор костанайского «Тобола» Николай Панин прокомментировал возможный переход экс-футболиста сборной Турции и «Барселоны» Арда Турана в костанайский клуб.

«Это просто слухи. Вы знаете, это своеобразная игра футбольных агентов. Такой вариант даже не рассматривался», — рассказал Панин.

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