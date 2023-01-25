Зоран Тошич попрощался с болельщикам костанайцев: «Алга Тобол!»

Зоран Тошич выступил с обращением к болельщикам после ухода из костанайского «Тобола».

«Спасибо за 2 успешных сезона. Пришло время для новых вызовов. Болельщики, спасибо за вашу поддержку. Алга, «Тобол»!», — написал 35-летний полузащитник.

В составе команды из Костаная Тошич становился чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка. Серб забил 11 голов и сделал десять результативных передач в 50 матчах.

Тошич известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», ЦСКА и сербский «Партизан».

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