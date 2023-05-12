Этнический казах из Китая Максат Кайсар встретится с Вячеславом Борщевым на UFC Vegas 73

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Вячеслав Борщев Спорт Казахстана

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщев следующий поединок проведнт с представителем Китая казахстанского происхождения Максатом Кайсаром (Махешатом Хайсаером). Бой пройдет на турнире UFC Vegas73 21 мая.

Напомним, в активе Вячеслава три боя в UFC, в которых он потерпел два поражения и одержал одну победу. 

На счету Кайсара девять побед и два поражения в ММА.

У Жумагулова не задался год в UFC: сорвалось уже три боя, а дата следующего поединка пока под вопросом

Деметриус Джонсон о Кайрате Ахметове: «Он – потрясающий боец»

Исмагулов проведет бой с представителем топ-15 UFC

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий