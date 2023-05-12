Этнический казах из Китая Максат Кайсар встретится с Вячеславом Борщевым на UFC Vegas 73

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщев следующий поединок проведнт с представителем Китая казахстанского происхождения Максатом Кайсаром (Махешатом Хайсаером). Бой пройдет на турнире UFC Vegas73 21 мая.

Напомним, в активе Вячеслава три боя в UFC, в которых он потерпел два поражения и одержал одну победу.

На счету Кайсара девять побед и два поражения в ММА.

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