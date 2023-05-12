Шавкату Рахмонову выбрали следующего соперника в UFC

Популярный российский обозреватель смешанных единоборств Игорь Лазорин высказался о следующем сопернике казахстанского бойца Шавката Рахмонова в UFC.

«Ну, объективно Шавкату не с кем драться из тех, кто выше него в рейтинге. Точнее вряд ли кого-то дадут, то есть Чимаев, Бернс, Белал Мухаммад, Ковингтон, Леон Эдвардс, Усман. Я думаю, что в этих условиях из тех, кто ниже, вряд ли Шавкат взял бы в соперники. Например, Стивен Томпсон, ему смысла с ним нет драться. А если Бернса предложат, например, в Абу-Даби, почему бы нет?», — сказал Лазорин.

Отметим, что сам Рахмонов ранее заявлял о том, что хотел бы провести следующий бой в Абу-Даби.

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