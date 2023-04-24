Промоутер лиги RCC Николай Клименко: «Хамзин двигается к шансу попасть в UFC»

Промоутер лиги RCC Николай Клименко прокомментировал перспективы бойца ММА казахского происхождения Ильяса Хамзина.

«Ильяс Хамзин – настоящая звезда RCC не только в рамках ММА, но и в К1. Он показал крутейший поединок с Милсоном Кастро на маленьких перчатках по правилам кикбоксинга: уровень его техники соответствует мировым стандартам. Сейчас ближайший бой его запланирован по ММА на 13 мая. У него будет непростой соперник, который способен «встряхнуть» его карьеру. Но если он и тут победит, то суммарно можно сказать, что он двигается к шансу попасть в UFC, где выступает его друг Петр Ян.

Кто бы что ни говорил, UFC – лучшая лига мира. У Ильяса очень высокий уровень. Но если не будет возможности, то он может выступать на азиатском рынке.

Хамзин может драться по К1 и по ММА: мультиконтракты будут интересны для него!» – отметил Клименко.

На счету Хамзина шесть побед и поражение в ММА.

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