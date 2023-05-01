Бой Бакытжанулы и Смирнова откроет основной кард RCC 15

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Бой россиянина Арсения Смирнова и Асылжана Бакытжанулы из Казахстана откроет основной кард турнира RCC 15.

Оба бойца известны по своим выступлениям в ММА, но 13 мая их ждет трехраундовое противостояние в полутяжелом весе по правилам кикбоксинга.

Напомним, что в главном карде RCC 15 фанаты лиги увидят поединки Ивана Штыркова, Дениса Лаврентьева и Ильяса Хамзина.

Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность

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