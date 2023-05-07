Болеем за «Адоса»! Амбассадор Olimpbet выступит на Top Dog 20

В ночь с 7 на 8 апреля по времени Астаны состоится юбилейный турнир Top Dog. Особый интерес вызывает поединок топов полусреднего веса. Казахстанский боец и бывший претендент на титул Адильжан «Адос» Сандибеков сразится с перспективным белорусом Павлом «Берсерком» Шелестом.

Адильжан «Адос» Сандибеков – файтер из Казахстана, который за короткий срок успел прославиться в мире кулачных боев. В сентябре прошлого года он бился за чемпионский перстень против Дениса Погодина. Тогда «Адос» проиграл по единогласному решению судей.

После этого Сандибеков был нокаутирован в бою с кикбоксером Александром Стецуренко. Предстоящий поединок будет первым для Адильжана в этом году. Он явно намерен закончить полосу неудач и вернуться в титульную гонку.

Павел «Берсерк» Шелест – известный белорусский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу. Мало кто ожидал, что боец с таким бэкграундом решит принимать участие в кулачной лиге.

«Берсерк» удивляет не только своими решениями, но и результатами. На его счету пока нет поражений в рамках Top Dog – 1 победа и 1 ничья. Многие фанаты уже видят Шелеста претендентом на перстень, и бой с Адильжаном станет для него серьезной проверкой.

Адильжан – обладатель железного характера. Он всегда готов идти напролом через любые трудности и помехи. Но Павел имеет более профессиональную бойцовскую базу и куда больший опыт, хоть еще и не так известен в мире кулачных боев. Учитывая все это, аналитики Olimpbet дают расклад все же в пользу Павла – П1 – 2.95, П2 – 1.4.

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