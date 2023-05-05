Чемпион NAIZA Еренгаипов о бое Жумагулова: «Нет никаких сомнений в форме Жако»

Чемпион NAIZA Диас Еренгаипов о бое Жалгаса Жумагулова и бразильца Эстевама:

«У меня нет никаких сомнений в подготовке и форме Жако. Потому что он один из наших самых опытных бойцов в стране. Главное, чтобы не было травм, и он подошел к бою в хорошей форме. Думаю, выиграет, мы все надеемся на победу Жако»

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