Нурбек Кабдрахманов назвал главное отличие между тренировками в США и Казахстане

Боец лиги NAIZA Нурбек Кабдрахманов, прошедший сбор в зале АТТ вместе с Жалгасом Жумагуловым, назвал отличия между тренировками в Амекрике и Казахстане:

«Самое главное отличие между американскими и казахстанскими тренировками, да и с СНГ можно сравнить- это умеренность в нагрузках»

Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность

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