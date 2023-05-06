Боксерша Ангелина Лукас обратилась к фанатам на казахском языке

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (4-0, 2 КО), завоевавшая титул чемпионки WBC International в легчайшем весе, обратилась к своим фанатам на казахском языке.

«Мен сіздерді жақсы көремін құрметті жазылушыларым, қолдауларыңыз бен сүйіспеншіліктеріңізге рахмет, Отанымыздың даңқын әрқашан асқақтата беруге уәде беремін» («Люблю вас дорогие подписчики, спасибо вам за поддержку и любовь, обещаю всегда прославлять нашу Родину»), – написала спортсменка из Тараза в социальных сетях.

30 апреля Ангелина Лукас выиграла у мексиканки Аны Аррасолы (28-17-3, 14 КО) раздельным решением судей в Стамбуле в бою за вакантный титул WBC International в легчайшем весе. В декабре минувшего года она стала чемпионкой мира по версии UBO во втором наилегчайшем весе, выиграв техническим решением рефери во втором раунде у танзанийки Лулу Каяге (8-9-4, 2 КО).

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