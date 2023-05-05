Жалгас Жумагулов: «Меня хейтят в основном болельщики из Казахстана»

Боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал об отношении со стороны болельщиков из Казахстана.

— Ты не раз отмечал, что мандража как такового не чувствуешь, потому что уже на опыте, но чувствуешь ответственность перед родными болельщиками?

— Какая может быть ответственность?! Я все отпустил. Кто за меня болеет? Таких нет. Сегодня любят, а завтра ненавидят. Сегодня, можно сказать, меня ненавидят, хейтят и пишут всякое...

— Даже болельщики из Казахстана?

— Можно сказать, только они и хейтят. Не говорю, что все, но основная масса — да. Есть, конечно, которые переживают, возможно, из-за того, что я завершил. Мне многие писали — и старшие братья, и молодежь, — мол, не оставляй, ты нас мотивируешь. Но сейчас в основном, можно сказать, меня хейтят, – отметил Жумагулов.

Напомним, бой Жумагулова 7 мая на UFC 288 отменен из-за проблем со сгонкой веса у его соперника Рафаэля Эстевама из Бразилии.

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