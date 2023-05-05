Жалгас Жумагулов: «Меня хейтят в основном болельщики из Казахстана»
Боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал об отношении со стороны болельщиков из Казахстана.
— Ты не раз отмечал, что мандража как такового не чувствуешь, потому что уже на опыте, но чувствуешь ответственность перед родными болельщиками?
— Какая может быть ответственность?! Я все отпустил. Кто за меня болеет? Таких нет. Сегодня любят, а завтра ненавидят. Сегодня, можно сказать, меня ненавидят, хейтят и пишут всякое...
— Даже болельщики из Казахстана?
— Можно сказать, только они и хейтят. Не говорю, что все, но основная масса — да. Есть, конечно, которые переживают, возможно, из-за того, что я завершил. Мне многие писали — и старшие братья, и молодежь, — мол, не оставляй, ты нас мотивируешь. Но сейчас в основном, можно сказать, меня хейтят, – отметил Жумагулов.
Напомним, бой Жумагулова 7 мая на UFC 288 отменен из-за проблем со сгонкой веса у его соперника Рафаэля Эстевама из Бразилии.
Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность
Казахстанец Кособуцкий близок к встрече с Тайсоном Фьюри: до боя с «цыганским королем» остался один шаг
Комментарии