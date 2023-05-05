Резников про бой Жумагулова: «У него плохая серия, которую надо закрывать»

Теги UFC MMA ACA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец АСА Артем Резников поделился ожиданиями от поединка Жалгаса Жумагулова и Рафаэля Эстевама, который пройдет в ночь на 7 мая на UFC 288:

«Я не знаю его соперника, но верю в Жалгаса. Мы с ним общаемся. У него идет плохая серия из поражений, которую надо закрывать в любом случае, иначе его могут уволить. Жумагулов пошутил, сделав прическу в стиле Пэдди Пимблетта и сказав, что теперь судьи к нему будут лояльны. Не считаю, что ему надо побеждать именно досрочно. Никуда не надо торопиться. Нужно просто победить и это будет хороший шаг, учитывая то, что его соперник идет без поражений в принципе. Не обязательно досрочно, достаточно по очкам»

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