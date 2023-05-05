Бой Жалгаса Жумагулова может состояться в конце мая

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов после отмены боя против бразильца Рафаэля Эстевама может провести следующий поединок в конце мая или июня.

Бой Жумагулова 7 мая на UFC 288 был отменен из-за проблем со здоровьем после сгонки веса у бразильца. По текущему контракту у Жумагулова остался один бой в UFC.

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