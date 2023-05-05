Жумагулов о новой прическе: «Надеюсь, у меня будут судьи, которые были у Пимблетта в последний раз»
Боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов объяснил изменения в своем имидже перед боем с бразильцем Рафаэлем Эстевамом (11-0).
«Надеюсь, что в этот раз у меня будут те же судьи, которые были у Пэдди в последний раз», — прокомментировал Жумагулов фото с новой прической после многочисленных сравнений его нового образа с британским бойцом Пэдди Пимблеттом.
Бой Жумагулов – Эстевам пройдет в США 7 мая и состоится в рамках турнира UFC 288.
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