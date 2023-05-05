Мовсар Евлоев о форме Жумагулова: «Я не видел Жалгаса в такой форме, в какой он сейчас»
Российский топовый боец Мовсар Евлоев оценил форму Жалгаса Жумагулова перед боем в UFC:
«Не хотелось бы сглазить, поэтому скажу максимально просто – я не видел Жалгаса в такой форме, в какой он находится сейчас. Он молодец, проделал большую работу и максимально серьезно отнесся к подготовке. Я сам жду не дождусь его боя и надеюсь, он нас порадует зрелищной победой»
Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность
Казахстанец Кособуцкий близок к встрече с Тайсоном Фьюри: до боя с «цыганским королем» остался один шаг
Комментарии