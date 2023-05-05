Мовсар Евлоев о форме Жумагулова: «Я не видел Жалгаса в такой форме, в какой он сейчас»

Российский топовый боец Мовсар Евлоев оценил форму Жалгаса Жумагулова перед боем в UFC:

«Не хотелось бы сглазить, поэтому скажу максимально просто – я не видел Жалгаса в такой форме, в какой он находится сейчас. Он молодец, проделал большую работу и максимально серьезно отнесся к подготовке. Я сам жду не дождусь его боя и надеюсь, он нас порадует зрелищной победой»

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