Жумагулов о бое с Эстивом: «Буду драться до конца»

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Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов поделился мыслями о бое с непобежденным бразильцем Эстивом:

«У меня не было такого, чтобы я где-то осторожничал. В любом случае, буду драться до конца и заднюю давать не стану. Поэтому, скорее всего, меня и не увольняют из UFC, несмотря на столько поражений. Наверняка там понимают, что я не проигрываю и дерусь не только с бойцами, но и судьями. Не знаю, почему они на меня так взъелись и невзлюбили. За семь боев уже в четвертый раз я дерусь на номерном турнире, а бывают и топы, которые еще не выступали на номерном ивенте, поэтому, что тут говорить, все итак понятно»

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