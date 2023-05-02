Толенов проведет защиту пояса OCTAGON 27 мая

Казахстанец Дамир Толенов (9-0) в третий раз будет защищать чемпионский титул наилегчайшего дивизиона лиги OCTAGON в поединке с Алманбетом Абдываси уулу (11-6).

А в со-главном поединке турнира чемпион полутяжелого дивизиона Карим Рузбакиев (9-1) проведет бой в тяжелом весе против популярного бойца поп-мма Данияла «Т-34» Эльбаева.

Турнир состоится 27 мая в Алматы

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