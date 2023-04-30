Еркебулан Токтар после поражения в OCTAGON: «Следующий бой будет в стойке»

Казахстанский боец MMA Еркебулан Токтар рассказал о дальнейших планках в бойцовской карьере.

«Нет времени грустить. Очень много болельщиков, которых нужно срочно порадовать! Поздравляю соперника с победой. Мы должны подготовиться к следующему бою. Теперь он будет в стойке», — написал Токтар в социальных сетях.

На турнире Octagon 44 Еркебулан проиграл удущающим иранскому бойцу Паяму Назари.

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