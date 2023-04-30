Фируза Шарипова о третьей победе в MMA: «Я сама в шоке»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фируза Шарипова OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова прокомментировала свой третий бой в MMA.

— Я сама в шоке (улыбается). Все на автомате, как и в первом бою, честно. От эмоций, от переживаний. Сейчас я нахожусь в отличной форме, готовилась в Санкт-Петербурге.

— Ты печень ее прочувствовала? Или что это было?

— Вообще я прочувствовала, когда в корпус попала. Там я уже на автомате, руки серийно сами пошли. Я очень рада, что все так закончилось, – сказала Шарипова.

Шарипова выиграла нокаутом в первом раунде россиянку Илону Бондаренко (1-0) на турнире Octagon.

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