Багов о возможном бое с Резниковым: «Как лига решит, так и будет»

Боец АСА Али Багов о возможном бое с казахстанцем Артемом Резниковым:

«Посмотрел его интервью, где он говорит, что Багов ему не интересен. Пусть с кем хочет дерется. Как лига АСА решит, так и будет. Я никогда не отказывался от боев, с любым выходил и дрался»

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