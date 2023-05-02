Али Багов о бое Вартанян – Резников: «Артему будет тяжело»

Теги MMA ACA Али Багов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец АСА Али Багов поделился мнением о финале гран-при лиги в легком весе Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«Вартанян очень серьезный соперник, он не подарок, он хорошо набрал. Он будет работать и в стойке и в партере, будет давить постоянно. Резникову будет тяжело. Время покажет, кто лучше»

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