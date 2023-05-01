Ангелина Лукас выиграла пояс WBC

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Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО) выступила на вечере бокса в Стамбуле (Турция), где провела бой с мексиканкой Аной Аррасолой (28-16-3, 14 КО).

Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на десять раундов по две минуты. На кону стоял вакантный титул чемпионки WBC International. Бой прошел всю отведенную дистанцию и закончился победой Лукас решением судей.

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