Ангелина Лукас выиграла пояс WBC

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО) выступила на вечере бокса в Стамбуле (Турция), где провела бой с мексиканкой Аной Аррасолой (28-16-3, 14 КО).

Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на десять раундов по две минуты. На кону стоял вакантный титул чемпионки WBC International. Бой прошел всю отведенную дистанцию и закончился победой Лукас решением судей.

Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность

В Казахстане продали пояс UFC с автографом Хабиба: организаторы заработали 16,5 миллионов тенге, а деньги ушли на благотворительность

😍😍😍Кристина Карапетян – самая горячая волейболистка Казахстана