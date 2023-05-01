Казахстанец Кожамбердиев завоевал пояс WBC

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Едиль Кожамбердиев (12-2, 12 КО) провел поединок в рамках вечера бокса в Стамбуле (Турция), где встретился с индийцем Кулдипом Сингхом (8-5-1, 5 КО).

На кону стоял региональный пояс «ближневосточного» чемпиона WBC (WBC Middle East) в крузервейте. Бой завершился досрочной победой Кожамбердиева.

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