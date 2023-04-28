Сергей Морозов: «Теперь я вернулся, снова в деле»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов вернулся к активным тренировкам.

«После долгого отдыха добрался до зала. Постились, по Воле Аллаха, закончил без долгов Рамадан. Теперь я вернулся, снова в деле», – написал боец в социальных сетях.

В декабре 2022 года казахстанец выиграл решением судей Джорни Ньюсона, после чего заявил о приостановке карьеры. У Морозова есть действующий контракт с UFC.

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