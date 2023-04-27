Алимханулы показал тренировку перед защитой титула WBO
Чемпион мира WBO в среднем весе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы показал процесс подготовки к бою против канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО).
May 13 💣🗡️⚔️🪓 pic.twitter.com/LjHpgYDACW— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) April 26, 2023
Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США. Для Алимханулы это вторая защита титула.
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