Алимханулы показал тренировку перед защитой титула WBO

Чемпион мира WBO в среднем весе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы показал процесс подготовки к бою против канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО).

Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США. Для Алимханулы это вторая защита титула.

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