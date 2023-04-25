Тренер Tobet Top Team о возвращении Касымбая в октагон: «Самое главное у него характер»
Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о возвращении Муратбека Касымбая в октагон:
«У Муры после травмы был перерыв, но он все время тренировался, боролся. Сейчас идет подготовка, работаем над его сильными сторонами. Иншаллах, Мура выиграет. Самое главное у него характер»
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