Тренер Tobet Top Team о возвращении Касымбая в октагон: «Самое главное у него характер»

Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о возвращении Муратбека Касымбая в октагон:

«У Муры после травмы был перерыв, но он все время тренировался, боролся. Сейчас идет подготовка, работаем над его сильными сторонами. Иншаллах, Мура выиграет. Самое главное у него характер»

Муратбек выступит на турнире лиги Hardcore в Алматы

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