Касымбай и Хамитов проведут бои на турнире Hardcore FC
На турнире лиги Hardcore FC в Алматы выступят два казахстанских бойца – Муратбек Касымбай и Куат Хамитов.
Касымбай проведет бой с Аловсетом Мамиевым, а Хамитов с Зелимханом Юсуповым.
Турнир пройдет 19 мая.
Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC
«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил
Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»
Комментарии