Касымбай и Хамитов проведут бои на турнире Hardcore FC

На турнире лиги Hardcore FC в Алматы выступят два казахстанских бойца – Муратбек Касымбай и Куат Хамитов.

Касымбай проведет бой с Аловсетом Мамиевым, а Хамитов с Зелимханом Юсуповым.

Турнир пройдет 19 мая.

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