Али Кабдулла 26 мая подерется в ONE
Казахстанский боец Али Кабдулла выступить 26 мая в рамках турнира лиги ONE.
Али провел в лиге уже один бой, финишировав бразильца Алиссона Барбозу в третьем раунде.
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