Айбек Шокпутов о перспективах Алмабаева и Максума в UFC: «Раз подписали, значат видят потенциал»

Айбек Шокпутов, наставник бойцов Сергея Морозова и Жалгаса Жумагулова поделился мнением о перспективах в UFC казахстанцев Асу Алмабаева и Азата Максума.

«Честно сказать, пристально за ними я не следил. Но раз подписали, значит, видят в них потенциал. Возможно, кто-то из них попадет на бои в Лондоне. Посмотрим. Пожелаю им удачи в карьере».

Оба спортсмена выступают в наилегчайшей весовой категории.

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