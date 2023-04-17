Асу Алмабаев дал совет молодежи: «Я жалею, что не учил нашу историю – историю Кабанбая и Богенбая»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Боец UFC Асу Алмабаев обратился к молодежи:

«Иногда хочется поражать кому-то кто как бы крутой или старшекласснику, надеть „кожак“ и давать деньги всем подряд, ходить, „блатовать“. А это все потом уйдет в никуда. О чем я жалею в школе? Тому, что в свободное время не учил английский, историю нашу — откуда вышли наши предки, какие были истории у Кабанбая и Богенбая. Огромная наша земля нам же не за красивые глаза была дана. Я в скольких развитых странах был в Европе, арабских государствах, США у них все построено впритык, даже негде машину поставить. У нас в Казахстане лежат огромные территорий, а мы не понимаем этого. Если вы будете патриотами, от этого будет польза стране. Результат можно получить из чего-угодно, если вы трудитесь ради этого»,

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