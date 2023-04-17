Шавкат Рахмонов об отношениях с женой: «Честно говоря, я не романтик»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов рассказал о своих отношениях с супругой.

— Жена из мира спорта?

— Не хочу об этом говорить. Может, когда-то и занималась, но в целом она не из мира спорта.

— А из какой она сферы?

— Она только оканчивает вуз, была пауза.

— Как часто ты даришь жене подарки и цветы?

— Честно говоря, я не романтик.

Напомним, что 5 марта Рахмонов досрочно победил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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