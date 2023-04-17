Шавкат Рахмонов об отношениях с женой: «Честно говоря, я не романтик»
Шавкат Рахмонов рассказал о своих отношениях с супругой.
— Жена из мира спорта?
— Не хочу об этом говорить. Может, когда-то и занималась, но в целом она не из мира спорта.
— А из какой она сферы?
— Она только оканчивает вуз, была пауза.
— Как часто ты даришь жене подарки и цветы?
— Честно говоря, я не романтик.
Напомним, что 5 марта Рахмонов досрочно победил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе.
«Не разделяю понятия, что должна быть одна родина». Боец UFC Алексеева – о детстве в Казахстане, Роналду и планах на титульный бой
Следующим соперником Рахмонова может стать Гилберт Бернс
Царукян о бое Чимаев – Рахмонов: «У Хамзата намного лучше борьба»
1 комментарий