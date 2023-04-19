Пояс Хабиба Нурмагомедова продали на аукционе в Казахстане

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Чемпионский пояс UFC Хабиба Нурмагомедова был продан на аукционе в казахстанском городе Караганда. Начальная цена лота составляла три миллиона тенге. В итоге его продали за 16,5 миллионов тенге.

Аукцион проводила благотворительная организация, занимающаяся помощью малоимущим и многодетным семьям.

Последний поединок Хабиб провел в октябре-2020, когда победил Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры.

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3 комментария

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Висита Эльмурзаев
И сколько это в рублях?
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Forza
Ответ Висита Эльмурзаев
И сколько это в рублях?
Вообще это 36 тысяч долларов, или 3 миллиона рублей примерно.

И это очень мало как то. Мне казалось, что чемпионские пояса ЮФС - штучный продукт и коллекционеры должны прямо драться за такие штуки. А тут ещё и пояс Нурмагомедова.

Хз, почему так мало. Может это какая то полуофициальная копия, а не прямо тот пояс, который Дана в октагоне надевал.
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