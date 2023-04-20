Официально анонсирован поединок Веретенникова с экс-бойцом Bellator в американской лиге
Официально анонсирован бой казахстанца Николая Веретенникова (9-4) в лиге UFL, который состоится 12 мая.
Его соперником станет американец Демаркес Джексон (13-7), за плечами у которого три боя в Bellator, а также поединки в LFA, Eagle FC, Titan FC. Американец идет после поражения нокаутом в дебютном бое в UFL.
Для Николая этот поединок станет первым в новой лиге, при этом он является чемпионом Fury FC, а свой последний бой провел в DWCS, уступив решением Майклу Моралесу.
Бой Веретенников – Джексон пройдет в рамках четвертьфинала гран-при лиги в легком весе.
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