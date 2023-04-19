Бой Хамзина станет со-главным событием RCC 15

Теги MMA RCC Sports.ru - Казахстан Ильяс Хамзин Спорт Казахстана

Третий номер Бразилии Магнус Конрадо (17-4) дебютирует в RCC в поединке против главной звезды организации в полусреднем весе Ильяса Хамзина (11-2). 13 мая их поединок станет со-главным событием шоу RCC 15, которое пройдет в Екатеринбурге.

Хамзин с 2021 года он остается непобежденным. В этом году Хамза успел провести бой по правилам кикбоксинга против Милсона Кастро и выдал невероятно нервный бой: после нокдауна он смог вытащить поединок и доказал свое право на новые громкие имена.

«Не разделяю понятия, что должна быть одна родина». Боец UFC Алексеева – о детстве в Казахстане, Роналду и планах на титульный бой

Боец UFC Агапова осталась без машины в США: казахстанка попросила деньги на ремонт у подписчиков

Шавкат Рахмонов: «Мои дети знают русский язык, хотя отдали их в казахский детский сад»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий