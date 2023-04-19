Бой Хамзина станет со-главным событием RCC 15

Третий номер Бразилии Магнус Конрадо (17-4) дебютирует в RCC в поединке против главной звезды организации в полусреднем весе Ильяса Хамзина (11-2). 13 мая их поединок станет со-главным событием шоу RCC 15, которое пройдет в Екатеринбурге.



Хамзин с 2021 года он остается непобежденным. В этом году Хамза успел провести бой по правилам кикбоксинга против Милсона Кастро и выдал невероятно нервный бой: после нокдауна он смог вытащить поединок и доказал свое право на новые громкие имена.

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