Шавкат Рахмонов совершил паломничество в Мекку

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Боец UFC Шавкат Рахмонов совершил малое паломничество в Мекку в окружение своих близких и друзей.

Умра – малое паломничество (хадж) с посещением Мекки, а также запретной мечети, однако не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время года.

4 марта Шавкат Рахмонов (17-0) одержал пятую досрочную победу в UFC 285, в рамках которого удушающим приемом сразил американца Джеффа Нила в заключительном третьем раундн. После боец совершил турне по Казахстану, встретился с болельщиками, а также был на приеме у главы государства Касым-Жомарта Токаева и министра МВД Марата Ахметжанова.

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1 комментарий

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dake
по скорее бы ему отключили свет и чтобы он исчез. не нравится мне этот боец.
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