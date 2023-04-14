Шавкат Рахмонов совершил паломничество в Мекку

Боец UFC Шавкат Рахмонов совершил малое паломничество в Мекку в окружение своих близких и друзей.

Умра – малое паломничество (хадж) с посещением Мекки, а также запретной мечети, однако не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время года.

4 марта Шавкат Рахмонов (17-0) одержал пятую досрочную победу в UFC 285, в рамках которого удушающим приемом сразил американца Джеффа Нила в заключительном третьем раундн. После боец совершил турне по Казахстану, встретился с болельщиками, а также был на приеме у главы государства Касым-Жомарта Токаева и министра МВД Марата Ахметжанова.

В UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

Рахмонов – о словах Чимаева про шакала: «Он должен себе это сказать»

Асу Алмабаев: «Мой контракт с UFC рассчитан на 4 боя»