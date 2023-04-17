Шавкат Рахмонов кардинально изменил имидж

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Боец MMA из Казахстана Шавкат Рахмонов опубликовал фото с паломничества в Мекке. Боец кардинально сменил имидж и побрился налысо.

Напомним, Рахмонов совершает малое паломничество (умра) с посещением Мекки (Саудовская Аравия). Сбривание (укорачивание) волос является одной из составных частей хаджа и умры.

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1 комментарий

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Даулет Исагали
Автор статьи малограмотен, побрился он не ради имиджа, а это часть обряда "Умра", к слову это не Хадж.
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