Резников о трэштоке в поп-ММА: «Негативно отношусь к тем, кто переходит границы»
Боец ACA Артем Резников рассказал об отношении к поп-ММА.
«Я негативно отношусь. Не к самой тематике поп-ММА, а к тем людям, которые немного переходят границы. Все-таки можно поп-ММА грамотно раскручивать. Вот есть Мага Исмаилов. Он не боец поп-ММА, но, если как Мага Исмаилов делать, это тоже в поп-ММА зайдет. И не оскорбления, и просмотры будут. Это же просто спорт, это не война, чтобы отношения портить», — сказал Резников.
16 июня Резников проведет свой заключительный бой по контракту с российским промоушеном – в Сочи в финале Гран-при легковесов он сразится с Эдуардом Вартаняном.
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