Жалгас Жумагулов: «Соперник есть, дата есть. Тренируемся полным ходом»
Боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о тренировочном процессе перед боем в США.
«Соперник есть, дата есть. Тренируемся полным ходом. Огромная благодарность моему спарринг-партнеру Алешандре Пантоже – настоящий чемпион. Очень приятно, что отозвался и помогает мне в подготовке!» – написал Жумагулов в социальных сетях.
Следующий бой Жумагулов состоится в мае на турнире UFC 288 в США. Соперник казахстанца на данный момент неизвестен.
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